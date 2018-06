O Brasil faz pressão contra a Costa Rica e faz a defesa do adversário recuar. Em chance brasileira, o goleiro Navas tirou de qualquer jeito e o rebote ficou com Fagner, que cruzou para Neymar. O lance foi salvo pela zaga. Logo em seguida, Gabriel Jesus acertou o travessão e o rebote ficou com Paulinho, que rolou para Coutinho. O meia chutou, mas a defesa cortou como pôde. As jogadas foram suficientes para levantar novamente a confiança da torcida, que saiu desanimada com o emparte do primeiro tempo.

"Tenho confiança que agora no segundo tempo a gente faz 4 x 0 e vamos ganhar essa", foi o que disse o torcedor Fábio Dias, que saiu de casa cedo com a mulher e a filha de oito meses para assistir ao jogo com amigo no Dirceu I".