Brasil enfrenta a Suíça pelo jogo de estreia na Copa do Mundo da Rússia

Os jogadores brasileiros entram em campo pela primeira vez de forma oficial para execução do hino nacional. Isto marca o início do protocolo pré-jogo. E quem também está presente no estádio é Bebeto, que jogou a Copa de 1994, nos Estados Unidos. Pelo sistema de som do estádio, o ídolo do futebol brasileiro gritou "Rumo ao Hexa", para delírio da torcida brasileira presente em Rostov.



Foto: Divulgação/Fifa

Os jogadores do Brasil já se encontram em campo para o aquecimento antes do jogo. Brasil X Suíça se enfrentam pela primeira rodada do Grupo 3 na Copa do Mundo da Rússia. A expectativa maior está em cima de Neymar e Gabriel Jesus, que compõem o ataque brasileiro. Confia abaixo a escalação e a formação dos dois times para o jogo.



Com novo visual, Neymar entra em campo para aquecer junto com os colegas (Foto: Divulgação/Fifa)