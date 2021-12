Sílvio Mendes de Oliveira Filho é um político piauiense filiado ao Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB). Nascido no dia 31 de agosto de 1949, na cidade de Campo Maior, foi eleito prefeito da cidade de Teresina em 2004, derrotando em uma disputa de segundo turno a esposa do ex-senador Mão Santa, Adalgisa Moraes Sousa (PMDB).

Foto: Arquivo O Dia

Foi reeleito prefeito de Teresina em 2008, ainda no primeiro turno, vindo a renunciar ao cargo em 2010 para ser candidato ao Governo do Piauí. No entanto, foi derrotado nas urnas pelo então governador Wilson Martins (PSB).





É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no