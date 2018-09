Vagas de emprego SINE Teresina - PI

Editor de imagens (01 vaga)

Eletricista de instalações de veículos automotores (01)

Gerente comercial (01)

Lanterneiro de automóveis (01)

Magarefe (03)

Marceneiro (01)

Motorista carreteiro (35)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (01)

Agente de portaria (04)

Auxiliar de limpeza (09)

Auxiliar de linha de produção (01)

Auxiliar de orientação pedagógica (04)

Técnico de enfermagem (01)

Com oportunidades atualizadas frenquentemente, o Sistema Nacional de Emprego em Teresina, no Piauí, divulgou nesta terça-feira, 04, a lista atualizada com vagas de emprego. Os postos de trabalho estão sujeitos aos critérios de perfil/seleção exigidos pelo empregador.Para ser encaminhado às vagas, o candidato deve possuir cadastro em um dos Postos SINE-PI (Centro, Dirceu, ParquePiauí e Espaço Cidadania). A unidade do centro fica localizada na Av. José dos Santos e Silva, 1.380/Sul – próximo a ADH (Cohab), e funciona no horário das 07:30 h à 13:30 h. O interessado deve comparecer munido dos seguintes documentos: CTPS, RG, CPF, PIS ou PASEP, Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Residência/Moradia, Carteira de Habilitação e Certificados de Cursos de Qualificação Profissional.