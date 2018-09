Vagas de emprego do SINE Teresina, no Piauí

VAGAS DISPONÍVEIS POSTO CENTRAL

Ajudante de eletricista (01 vaga)

Costureira em geral (01)

Editor de imagens (01)

Eletricista (01)

Eletricista de instalações de veículos automotores (01)

Lanterneiro de automóveis - reparação (01)

Magarefe (03)

Marceneiro (01)

Marmorista - construção (01)

Motofretista (01)

Motorista carreteiro (35)

Técnico em manutenção de equipamentos de informática (01)





VAGAS EXCLUSIVAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA - PCD´s

Agente de portaria (04)

Auxiliar administrativo (02)

Auxiliar de limpeza (08)

Auxiliar de orientação pedagógica (04)

Empacotador, a mão (01)

Operador de atendimento receptivo (01)

, no Piauí, divulgou nesta terça-feira, 11, novas vagas de emprego em diversos cargos e níveis de escolaridade. As oportunidades podem sofrer mudanças sem aviso prévio e estão sujeitas aos critérios de perfil/seleção exigidos pelo empregador.Para ser encaminhado às vagas, o candidato deve possuir cadastro em um dos Postos SINE-PI (Centro, Dirceu, Parque Piauí e Espaço Cidadania). A unidade do centro fica localizada na Av. José dos Santos e Silva, 1.380/Sul – próximo a ADH (Cohab), e funciona no horário das 07:30 h à 13:30 h. O interessado deve comparecer munido dos seguintes documentos: CTPS, RG, CPF, PIS ou PASEP, Comprovante de Escolaridade, Comprovante de Residência/Moradia, Carteira de Habilitação e Certificados de Cursos de Qualificação Profissional.