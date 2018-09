A Unimed Teresina, no Piauí, anunciou nesta quarta-feira, 05, a abertura de vaga de emprego para Enfermeiro Coordenador - Oncologia. O aprovado e contratado irá atuar em regime de 44 horas semanais.Interessados devem enviar perfil profissional até dia 08 de setembro de 2018 para o e-mail: [email protected] , constando o assunto "Enfermeiro Coordenador - Oncologia". As demais informações podem ser conferidas no comunicado abaixo: