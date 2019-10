UFPI seleciona professor de topografia. Inscrição encerra hoje

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) promove processo seletivo para uma vaga no cargo de Professor Auxiliar em Regime de Tempo Integral, para a disciplina de Topografia. A vaga exige graduação em Engenharia de Agrimensura e/ou Engenharia Cartográfica e/ou Engenharia de Agrimensura e Cartográfica e/ou Engenharia Cartográfica e de Agrimensura e/ou Engenharia Civil, e, no mínimo, especialista na área do concurso. O salário inicial do cargo será de R$ 3.600,48 por 40 horas semanais.



As inscrições devem ser realizadas entre os dias 16 e 21 de outubro de 2019, no horário das 08h às 12h e das 14h às 17h, na Secretaria do Departamento de Transportes, Centro de Tecnologia, Campus Universitário Ministro Petrônio Portella, Bairro Ininga, Teresina-PI. O valor da taxa de inscrição será de R$ 90,00.

O processo seletivo terá prova didática e prova de títulos. A prova didática será realizada a partir do dia 29 de outubro com o sorteio do tema da prova ocorrendo a partir das 9h do dia 28 de outubro por ordem de inscrição, na Secretaria do Departamento de Transportes.