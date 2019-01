UFPI realiza processo seletivo para Professor Substituto

A Universidade Federal do Piauí (UFPI) anunciou a realização de processo seletivo para o cargo de Professor Substituto na área de Filosofia. A remuneração oferecida é de até R$ 6.105,17, sendo contratação para 40 horas. O aprovado e contratado vai atuar no Campus Amílcar Ferreira Sobral, em Floriano.O certame vai preencher uma vaga imediata, devendo o interessado possuir Licenciatura em Filosofia com, no mínimo, Especialização em Filosofia ou áreas afins.Inscrições devem ser efetivadas até 12/02/2019, exceto sábado e domingo, no horário das 12h às 18h, na Coordenação do Curso de Pedagogia do Campus Amílcar Ferreira Sobral (CAFS) da Universidade Federal do Piauí. A taxa de participação é de acordo com a titulação do candidato: R$ 89,41 (Especialista); R$ 106,82 (Mestre) ou R$ 152,63 (Doutor).Os candidatos serão classificados através de prova didática (de caráter eliminatório, consistirá de uma aula teórica com duração de 50 a 60 minutos, a ser realizada no idioma oficial do País e versará sobre um tema da área do concurso, a ser sorteado com antecedência de 24 horas de sua realização, e a ela será atribuída nota de 0 a 10, sendo eliminado o candidato que não obtiver nota mínima 7,00) e avaliação de títulos (de caráter classificatório, consistirá de análise de Curriculum Vitae (modelo Lattes) dos candidatos aprovados na Prova Didática).O prazo de validade do Processo Seletivo será de 01 (um) ano, contado da data de publicação do Edital de homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União.