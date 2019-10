UFPI abre vaga de professor para o departamento de medicina

A Universidade pretende preencher, em caráter temporário, duas vagas e formar cadastro reserva no cargo de professor substituto correspondente à classe Auxiliar para lotação no Departamento de Medicina Especializada do Campus Ministro Petrônio Portella.



São duas vagas para área de Patologia, que exige graduação em medicina, além de possuir residência médica em patologia. O salário será de R$ 2.459,95 por jornada de trabalho de 20 horas semanais. A contratação será pelo período de até doze meses, prorrogável por igual período, em regime de tempo parcial.

Os candidatos deverão fazer a inscrição entre os dias 21 e 23 de outubro de 2019, no horário de 8h30min até as 11h30min e das 14h30min às 17h30min no Departamento de Medicina Especializada, situado no CCS da UFPI. Será cobrada taxa de inscrição no valor de R$ 61,49.

O processo seletivo constará de prova didática de caráter eliminatório, que consistirá de uma aula teórica com duração de 50 a 60 minutos e prova de títulos. O prazo de validade do processo seletivo será de um ano, contado da data de publicação da homologação do resultado final no Diário Oficial da União.