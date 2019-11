Três prefeituras encerram inscrição de concurso essa semana

As prefeituras de Oeiras, Nazaré do Piauí e Cajueiro da Praia encerram essa semana inscrição para concursos e processo seletivo. São ofertadas vagas para todos os níveis de escolaridade e os salários podem chegar a R$ 7.300,00.



A prefeitura de Oeiras oferece 93 vagas, com salários que varia de R$ 998,00 a R$ 7.000,00. A inscrição encerra nesta TERÇA-FEIRA (19) e deve ser feita no site da Crescer Consultorias, empresa responsável pelo certame. O concurso conta com prova objetiva e prova de título e tem validade de dois anos, podendo ser prorrogado por mais 24 meses. Na prova objetiva serão cobrados conteúdos de língua portuguesa, matemática, noções de informática, Legislação do SUS, conhecimentos pedagógicos e/ou conhecimentos específicos. A seleção será por meio de prova objetiva, para todos os cargos, agendada para 8 de dezembro de 2019, e por prova de títulos para os cargos de Professor.

Já a Prefeitura de Nazaré do Piauí está com inscrição aberta até o QUARTA-FEIRA (20) para edital que oferece 34 vagas. As oportunidades são para Auxiliar de Serviços Gerais, Agente Comunitário de Saúde, Motorista, Técnico em Enfermagem, Técnico em Saúde Bucal, Orientador Social, Técnico em Vigilância de Saúde, Enfermeiro, Fisioterapeuta NASF, Farmacêutico, Médico, Psicólogo, Nutricionista, Odontólogo, Assistente Social e Educador Físico CRAS. Os salários vão de R$ 998,00 a R$ 2.400,00, mais gratificação, em regimes de trabalho de 20 a 40 horas por semana. A prova objetiva está agendada para 1 de dezembro de 2019.

Processo seletivo

A Prefeitura de Cajueiro da Praia está com inscrições abertas até SEGUNDA-FEIRA (18) para 85 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. As oportunidades são para: operador de máquina pesada, técnico em construção civil ou técnico em edificações, fiscal de obras e posturas municipais, fiscal de tributos, médico, técnico de enfermagem, agente de controle de endemias, fiscal de vigilância sanitária, cirurgião dentista, auxiliar de saúde bucal, técnico em saúde bucal, educador físico, nutricionista, técnico de enfermagem, digitador, motorista categoria B-, motorista categoria AB, motorista categoria D, serviços gerais, auxiliar administrativo, professor da educação infantil e ensino fundamental, professor docência de educação física, auxiliar de turma (sala de aula), assistente social, psicólogo, orientador social, visitador do programa criança feliz, entrevistador do cadastro único e programa bolsa família e agente comunitário de saúde. Os salários variam entre R$ 998,00 a R$ 7.300,00, em jornadas de 20 a 40 horas por semana.

O certame valerá por um (1) ano, a contar da data de publicação da homologação do resultado final, sendo renovável por mais 12 meses, a critério da administração.