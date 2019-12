Timon abre concurso público com 168 vagas para professor

A Prefeitura Municipal de Timon, vizinha cidade maranhense, lançou quarta-feira (4) o edital de concurso público para preenchimento de 168 vagas para o cargo de Professor do Ensino Infantil e Fundamental, com salários de até R$ 2.431,25. Ao todo, serão 70 vagas para o cargo de professor de 1º Ciclo (1º ao 5º ano) e 98 vagas para o cargo de professor de 2º Ciclo (6º ao 9º ano) ambos com carga horária de 20 horas semanais.



As inscrições para o certame vão de 12 de dezembro de 2019 a 5 de janeiro de 2020 e são feitas somente via internet, no endereço eletrônico nucepe.uespi.br/conc_semedtimon2019.php. O valor da taxa é de R$ 120,00 e deverá ser recolhido, através de boleto bancário junto a qualquer instituição financeira ou aos seus correspondentes bancários, casas lotéricas e Correios.

O concurso público será constituído de prova escrita objetiva e prova de título. A prova objetiva será realizada no dia 19 de janeiro de 2020, com divulgação do gabarito no mesmo dia. O resultado será divulgado dia 30 de janeiro de 2020 com a publicação nessa data do Edital de convocação para a 2ª etapa, da prova de títulos cujo resultado será divulgado dia 12 de fevereiro de 2020. O resultado final será anunciado dia 28 de fevereiro de 2020.

A aplicação da prova escrita objetiva será realizada, exclusivamente, em Timon-MA, conforme data estabelecida no cronograma de execução.

Para os cargos de professor de 1º ciclo, os candidatos deverão ter diploma em licenciatura plena em magistério cursado em instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. Já para professor de 2º ciclo, os candidatos devem possuir graduação nos seguintes cursos: licenciatura plena em letras com habilitação em português; licenciatura em matemática; licenciatura em ciências, em química ou licenciatura em física, licenciatura em história e licenciatura em geografia, licenciatura em educação física, licenciatura em língua estrangeira Inglês.

A carga horária é de 20h semanais. Além disso, será reservado 5% do total de vagas oferecidas por cargo a pessoas com deficiências. No caso da aplicação do percentual previsto resulte em número fracionado, este deverá ser elevado até o primeiro número inteiro subsequente, respeitando o limite do percentual máximo. Na falta de candidatos aprovados para as vagas reservadas a pessoas com deficiências, estas serão preenchidas pelos demais candidatos aprovados nas vagas de concorrência ampla, observando-se a ordem de classificação final.

Aos candidatos com Deficiência Física fica assegurada a adequação de critérios para a realização da prova escrita objetiva à deficiência, a ser efetivada por meio do acesso a tecnologias assistivas e a adaptações razoáveis.

Os aprovados no concurso irão atuar nas unidades de ensino da Rede Pública Municipal de Ensino de Timon, ambos do Quadro Permanente de Pessoal do Poder Executivo do Município de Timon, sob o regime estatutário, observando o disposto no inciso II, art. 37 da Constituição Federal, nos termos da Lei Orgânica Municipal, e suas alterações, na Lei Municipal nº 1.299 (Estatuto dos Servidores Municipais do Município de Timon), de 28/12/2004, na Lei Municipal nº 2.181, de 21/10/2019.

Luiz Carlos de Oliveira