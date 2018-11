SEDUC-PI realiza seletivo para Professor do PRONATEC

As inscrições serão realizadas no endereço www.seduc.pi.gov.br/concursos/, com prazo final marcado para 23:59h do dia 26/11/2018(horário do Piauí). O valor da taxa de inscrição é de R$ 35,00 (trinta e cinco reais). O pagamento da taxa de inscrição deverá ser efetuado até às 23h59mindo dia 26 de novembro de 2018. Será formado cadastro reserva nas modalidades Pronatec / MedioTec Presencial e Pronatec/MedioTec EAD/ Redee-Tec, devendo o interessado atender aos seguintes requisitos: formação mínima de Graduação em Nível Superior, conformeespecificidades descritas no Anexo I do Edital Nº 015/2018; disponibilidade de horário de no mínimo 08 (oito) horas semanais em umúnico turno para desenvolvimento das atividades acadêmicas, inclusive aossábados; e habilidade no uso de computadores no ambiente Windows e/ou Linux efacilidade de acesso aos recursos de conectividade à Internet.





Os candidatos serão classificados através de Prova de Títulos (Análise Curricular) - Executado pela Comissão do ProcessoSeletivo Simplificado, constituída pela Coordenação Geral do Pronatec - Seduc/ PI. O resultado final preliminar será divulgado na data de 11/12/2018 e resultado final definitivo deve sair a partir do dia18/12/2018.





É responsabilidade do candidato conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.





O processo seletivo será válido por 12 (doze) mesesa contar da data de publicação do Resultado Final, podendo ser prorrogado por igualperíodo. edital processo seletivo

A Secretaria de Estado da Educação do Piauí (SEDUC-PI), mediante lançamento do Edital Nº 015/2018, abriu nesta segunda-feira, 19, as inscrições de processo seletivo para seleção e classificação de profissionais bolsistas para formação decadastro de reserva no cargo de Professor no âmbito do Programa Nacional deAcesso ao Ensino Técnico e Emprego – PRONATEC. A remuneração é baseada em hora/aula no valor de R$ 40,00.