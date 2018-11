Processo Seletivo Lagoa do Barro-PI: edital em breve

A Prefeitura de Lagoa do Barro, no Piauí, anunciou os preparativos para abertura decom 11 vagas imediatas em cargos de níveis médio e superior. O certame foi confirmado através do Processo Administrativo Nº 043/2018, Tomada de Preços N° 006/2018.De acordo com apuração do concursonews.com, estão previstas as funções de Assistente Social (03 vagas); Psicólogo (03); Entrevistador (03) e Orientador Social (02). O projeto prevê que "o valor máximo das inscrições não poderá ser superior a R$ 100,00 (cento e vinte) paraNível superior e R$ 70,00 (setenta) para Nível Médio e R$ 50,00 (cinquenta) para NívelFundamental".A abertura do certame licitatório para escolha da empresa organizadora será às 15h:00mim dodia 29 de Novembro de 2018, na sede da Prefeitura de Lagoa do Barro, à Av. 29 de Abril, 34 - Centro.Novos detalhes serão divulgados posteriormente.