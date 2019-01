Prefeitura de Santo Inácio-PI tem processo seletivo aberto

A Prefeitura de Santo Inácio, no Piauí, tem processo seletivo aberto através da organizadora Gabriel & Gabriel ConsultoriaProjetos e Serviços Ltda (Gabriel Excelência). O salário oferecido é de até R$ 6.000,00, sendo contratos para regimes de 20, 30 e 40 horas semanais.Com regulamentação do Edital nº 01/2019, o certame vai preencher vagas imediatas e cadastro reserva em cargos de nível superior. A distribuição das oportunidades será feita da seguinte forma:Professor dePortuguês (01 vaga); Professor deMatemática (01); Professor deGeografia (01); Professor de História (01); Professor de Inglês (01); Professor deEspanhol (01); Professor deEducação Física (02) e Professor dePedagogia (10).Médico (01); Dentista (01); Bioquímico (01); Fisioterapeuta (01) e Médico Veterinário (01).Assistente Social (02) e Psicólogo (02).Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.gabrielexcelencia.net.br/, com prazo final marcado para 23h e 59 minutos do dia 13 de fevereiro de 2019, sendo que o boleto deverá ser pago até a data nele impresso. A taxa é de R$ 90,00.Os candidatos serão classificados através de uma única etapa, Prova Objetiva (PO), decaráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A prova será realizada no dia 10 de março (domingo) de 2019, na cidade de Santo Inácio do Piauí - PI.O gabarito será divulgado na data de 13 de março de 2019 e resultado final tem previsão para 29/03/2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.O Teste Seletivo Simplificado terá validade de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com aconveniência da administração pública por igual período, de acordo com o Art. 4º da Lei nº 209/2018.