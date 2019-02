Prefeitura de Monsenhor Gil-PI realiza seletivo pelo Instituto Legatus

Nível Superior -

A Prefeitura de Monsenhor Gil, no Piauí, anunciou a realização de processo seletivo através do Instituto Legatus. O edital já está disponível e abre vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração oferecida chega ao valor de R$ 11.000,00, sendo contratações para regimes de 20, 30 e 40 horas semanais.Estão sendo contempladas vagas nas Secretarias de Saúde, Assistência Social, Educação e setores a serem definidos. As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:Enfermeiro (01 vaga); Médico (01); Dentista (02); Nutricionista (01); Profissional deEducação Física (01); Psicólogo (01); Psicólogo doCRAS (01); AssistenteSocial (02); ProfessorPolivalente do1º ao 5º ano (05); Professor deLínguaPortuguesa (01); Professor deGeografia (01); Professor deEducação Física (01); Professor deInglês (01) e Bibliotecário (01).AuxiliarAdministrativo (05); Auxiliar deConsultórioOdontológico (01); AgenteComunitáriode Saúde (01); Técnico emEnfermagem (02) e EducadorSocial (02).Auxiliar deServiçosGerais (10); Vigia (08) e Motorista D (04).Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.institutolegatus.com.br/, com prazo estabelecido para o período de 04 a 25 de fevereiro de 2019. Os valores das taxas ficaram definidos em R$ 60,00; R$ 75,00 e R$ 90,00, a depender do cargo em disputa.A prova escrita objetiva será realizada na data prevista de 07 de abril de 2019. Os locais e horários para realização da Prova Escrita Objetiva serão divulgadosno endereço eletrônico www.institutolegatus.com.br.O gabarito será liberado na data de 08 de abril de 2019 e resultado final tem previsão para 15 de maio de 2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.O prazo de validade do processo seletivo será de 01 (um) ano, contados apartir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogadouma única vez pelo mesmo período, a critério da Prefeitura Municipal deMonsenhor Gil.