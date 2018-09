Prefeitura de Milton Brandão-PI realiza concurso público

Com prazo até 28 de setembro de 2018, estão abertas as inscrições para o, no Piauí. O certame tem execução técnica do Instituto Machado de Assis e regulamentação do Edital 1/2018.As oportunidades são para Professor Polivalência (12 vagas), Professor de Educação Infantil (04), Professor de Inglês (01), Professor de Educação Física (01), Professor de Matemática (01), Professor de Ciências (01), Professor de Língua Portuguesa (02) e Nutricionista (01). As contratações serão para regimes de 20 e 40 horas, sendo salário de até R$ 1.300,00.Inscrições devem ser efetivadas através do site do Instituto Machado de Assis (http://www.institutomachadodeassis.com.br/), com prazo final marcado para 28 de setembro de 2018. A taxa de participação ficou definida no valor de R$ 110,00.Os candidatos serão classificados por meio de prova objetiva para todos os cargos e provas de títulos (somente para os cargos de Professor). De acordo com cronograma divulgado, o local de aplicação das provas será anunciado dia 17.10.2018. A prova tem previsão para 21.10.2018.O gabarito e resultado final estarão disponíveis nas datas de 22 de outubro e 29 de novembro de 2018. É responsabilidade do candidato conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.O concurso terá validade para a convocação de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua homologação,podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Milton Brandão, Piauí.