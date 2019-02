Prefeitura de Manoel Emídio-PI realiza processo seletivo

A Prefeitura de Manoel Emídio, no Piauí, tem processo seletivo aberto para formação de cadastro reserva em cargo de nível superior. O salário oferecido é de RS 1.278,87.Conforme regulamentação do Edital nº 01/2019, o cadastro será formado para Professor de Educação Infantil e do 1º ao 5º ano, em regime de 20 horas. A titulação mínima exigida é licenciatura plena em Pedagogia ou em Normal Superior.Inscrições devem ser efetivadas até este domingo, 03, na Câmara Municipal de Manoel Emídio, PI. A taxa de participação ficou definida no valor de R$ 30,00.A prova objetiva será aplicada na data de 10 de fevereiro de 2019, nas dependências da Unidade Escolar Zulmiro Ferreira de Sousa, na Av. 1º de Maio, S/N. O gabarito e caderno de provas serão disponibilizados a partir das 17 horas do primeiro dia útil posterior à aplicação da prova. A publicação do resultado final ocorrerá na data de 21 de fevereiro de 2019.O edital completo saiu no Diário Oficial dos Municípios do Estado do Piauí, edição da sexta-feira, 01 de fevereiro de 2019, a partir da página 201. (http://www.diarioficialdosmunicipios.org/)