Prefeitura de Lagoa do Barro-PI abrirá 36 vagas em concurso público

Com licitação em andamento para definir empresa organizadora, a Prefeitura de Lagoa do Barro, no Piauí, prepara abertura decom 36 vagas imediatas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O certame teve confirmação através do Processo Administrativo N043/2018, Tomada de Preços N006/2018.De acordo com o projeto e apuração do concursonews.com, serão abertas vagas nas funções de Agente Comunitário de Endemias (02 vagas); Agente Comunitário de Saúde (04); Educador Físico (01); Enfermeiro (01); Engenheiro Civil (01); Farmacêutico (01); Fiscal de Tributos (01); Fiscal de Vigilância Sanitária (01); Fisioterapeuta (01); Médico (01); Motorista Categoria D (07); Nutricionista (01); Odontólogo (02); Operador de Máquinas Pesadas (01); Técnico de Enfermagem (04); Técnico de Saúde Bucal (03) e Zeladora (04).O valor máximo das inscrições não poderá ser superior a R$ 100,00 (cento e vinte) paraNível superior e R$ 70,00 (setenta) para Nível Médio e R$ 50,00 (cinquenta) para NívelFundamental.A abertura do certame licitatório será às 15h:00mim dodia 29 de Novembro de 2018, na sede da Prefeitura de Lagoa do Barro, à Av. 29 de Abril, 34 - Centro.Novos detalhes serão divulgados posteriormente.