Prefeitura de Lagoa do Barro-PI abre 36 vagas em concurso público

Com execução técnica da organizadora Consep-PI e regulamentação do Edital nº 001/2019, estão abertas as inscrições para concurso público da Prefeitura de Lagoa do Barro, no Piauí. O certame visa preencher um total de 36 vagas imediatas em cargos de níveis fundamental, médio e superior. A remuneração é de até R$ 8.100,00.Estão sendo disponibilizadas as funções de Motoristacategoria ‘D” –Ambulância (02 vagas); Motoristacategoria ‘D” –Ônibus Escolar (04); Operador deMáquinas Pesadas (01); Zelador (04); AgenteComunitário deEndemias (02); AgenteComunitário deSaúde (04); Fiscal de Tributos (01); Fiscal de VigilânciaSanitária (01); Técnico deEnfermagem (04); Técnico em SaúdeBucal (03); Educador Físico (01); Enfermeiro (01); Engenheiro Civil (01); Farmacêutico (01); Fisioterapeuta (01); Médico (01); Odontólogo (02) e Nutricionista (01).Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.consep-pi.com.br/, com prazo final marcado para 17h do dia 15 deFevereiro de 2019. A taxa de participação não passa dos R$ 100,00.O concurso versará sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, Matemática,Conhecimentos do SUS, LDB, Conhecimento de Informática, Conhecimentos Regionais,Conhecimentos Gerais (Atualidades do Brasil e do Mundo) e Conhecimentos Específicos. A prova objetiva será de caráter eliminatório e classificatório, valerá 100 (cem) pontos. Será Aprovado/Classificado o candidato que atingir no mínimo de 60% (sessenta por cento)do total de pontos e que forem classificados até 3 (tres) vezes o número de vagas oferecidas para ocargo/lotação.As provas objetivas serão realizadas dia 17 de Março de 2019, a partir das 9:00 h (horáriolocal) com três horas de duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para ingressar no local deaplicação das provas. Os locais de aplicação das provas objetivas serão divulgados até dia 11 deMarço de 2019, na sede da Prefeitura de Lagoa do Barro e no site www.consep-pi.com.br.O gabarito preliminar sairá na data de 18 de março de 2019 e resultado final tem previsão para 08 de abril de 2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.O prazo de validade do concurso será de 02 (dois)anos a contar da data de suahomologação, podendo ser prorrogado por igual período.