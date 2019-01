Prefeitura de Lagoa de São Francisco-PI realiza seletivo com 29 vagas

A Prefeitura de Lagoa de São Francisco, no Piauí, anunciou a realização de processo seletivo para provimento de 29 vagas imediatas em cargos de níveis fundamental, médio, técnico e superior. O salário oferecido pelo executivo municipal é de até R$ 5.063,76, sendo contratos para regimes de 20, 30 e 40 horas semanais, a depender da função.Com execução técnica da Gabriel & Gabriel ConsultoriaProjetos e Serviços Ltda (Gabriel Excelência) e regulamentação do Edital nº 001/2019, o certame contempla as funções de Médico (02 vagas); Dentista (01); Enfermeiro (01); Nutricionista (01); Psicólogo (01); Fisioterapeuta (02); Educador Físico (01); Técnico deEnfermagem (01); Técnico em SaúdeBucal (01); AgenteComunitário deSaúde (04); Agente deEndemias (01); Psicólogo (02); Assistente Social (02); Operador Master (01); Orientador Social (03); AuxiliarAdministrativo (01); Auxiliar de ServiçosGerais (02); Motorista (01) e Entrevistador (01).Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.gabrielexcelencia.net.br, com prazo estabelecido para o período compreendido entre 04 de fevereiro de 2019, a partir das 10h,às 23h e 59 minutos do dia 15 de fevereiro de 2019, sendo que o boleto deverá ser pago até a data nele impresso. Os valores das taxas são de R$ 60,00 e R$ 90,00.Os candidatos serão classificados através de única etapa, Prova Objetiva (PO), decaráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. A prova será composta de 30 (trinta) questões objetivas de múltipla escolha com 05 (cinco) alternativas,representadas pelas letras (a, b, c, d, e), onde somente 01 (uma) estará correta.A prova será realizada no dia 10 de março (domingo) de 2019, na cidade de Lagoa de São Francisco - PI. Serão classificados os candidatos que obtiverem no mínimo 50%(cinquenta por cento) do total de pontos, sem zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova.O gabarito será anunciado na data de 13 de março de 2019 e resultado final tem previsão para 29 de março de 2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.O Teste Seletivo Simplificado terá validade de 06 (seis) meses, podendo ser prorrogado de acordo com aconveniência da administração pública por igual período.