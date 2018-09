Prefeitura de Jurema-PI abre 37 vagas em concurso público

Divulgação dos Gabaritos Preliminar - 15.10.2018

Prazo de Recurso contra o Gabarito Preliminar - 48hs após divulgação do gabarito

Divulgação do Resultado da análise dos recursos - 29.10.2018

Divulgação dos Gabaritos Oficiais - 30.10.2018

Divulgação do resultado da Prova Objetiva - 31.10.2018

Prazo de Recurso contra o resultado da Prova Objetiva - 48hs após divulgação do resultado

Divulgação do Resultado dos recursos e resultado daProva Objetiva - 07.11.2018

Prova de Títulos - 13.11.2018

Divulgação do Resultado das Provas de Títulos - 16.11.2018

Prazo de Recurso contra o resultado da Prova de Títulos - 48hs após divulgação do resultadoDivulgação do Resultado dos Recursos das Provas deTítulos - 21.11.2018

RESULTADO FINAL DO CONCURSO - 22.11.2018

É responsabilidade do candidato conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças de datas e demais itens.





O prazo de validade do concurso será de 02 (dois) anos a contar da data de sua homologação,podendo ser prorrogado por igual período. acesse edital aqui

A Prefeitura de Jurema, no Piauí, através da CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos e com regulamentação do Edital 1/2018, realiza concurso público para provimento de 37 vagas, sendo 19 efetivas e 18 para cadastro reserva. O salário chega ao valor de R$ 3.138,95.Estão abertas as funções de Motoristacategoria ‘C” e“D” (04 vagas e 3 cadastro reserva - CR); Coveiro (01 e 02 CR); Eletricista (01 e 01 CR); Motoristacategoria 'B' (01); Auxiliar deConsultórioOdontológico (01 e 01 CR); TécnicoAdministrativo (01 e 01 CR); Recepcionista/Atendente (01 e 01 CR); Assistente Social (01); Professor Classe“B”Ed. Infantil /SériesIniciais (01 e 02 CR); Professor Classe“B”Geografia SériesIniciais (01 e 01 CR); Professor Classe“B”Educação Física (01 e 01 CR); Professor Classe“B”História (01 e 01 CR); Professor Classe“B”Português (01 e 01 CR); Professor Classe“B”Matemática (01 e 01 CR); Professor Classe“B” Ciência daNatureza/Biologia (01 e 01 CR) e EngenheiroAgrônomo (01 e 01 CR).Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.consep-pi.com.br/, com prazo final marcado para 21 de Setembro de 2018. A taxa de participação não passa dos R$ 90,00.Os candidatos serão classificados através de prova objetiva e avaliação de títulos. As provas objetivas serão realizadas dia 14 de Outubro de 2018, a partir das 9:00 h (horário local)com três horas de duração, sendo este horário (9:00 h) o limite para ingressar no local de aplicação dasprovas. Os locais de aplicação das provas objetivas serão divulgados até dia 8 de Outubro de 2018, na sededa Prefeitura de Jurema e no site www.consep-pi.com.br.As demais etapas do concurso público serão executadas conforme cronograma apresentado abaixo, conforme anunciado em edital: