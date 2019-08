Prefeitura de Itainópolis lança edital de concurso com 96 vagas

A Prefeitura de Itainópolis, no estado do Piauí, publicou o edital de seu concurso público nº 001/2019 destinado ao preenchimento de 96 vagas para profissionais de todos os níveis de escolaridade e com vencimento variando de R$ 998,00 a R$ 3,500,00. O concurso Itainópolis - PI será realizado pela Funvapi - Fundação Vale do Piauí.



Vagas

Cargos de nível fundamental: Auxiliar de Serviços Gerais, Zeladora, Vigilante, Motorista, Merendeira, Vigia e Operador de Máquinas;

Cargos de níveis médio e técnico: Agente Comunitário de Saúde, Auxiliar de Dentista, Auxiliar de Enfermagem, Agente de Endemias, Auxiliar Administrativo e Atendente Recepcionista;

Cargos de nível superior: Cirurgião Dentista, Enfermeiro, Médico PSF, Médico Veterinário, Nutricionista, Professor de Educação Infantil, Professor do 1º ao 5º ano, Professor de Língua Portuguesa, Professor de Matemática, Professor de Ciências, Professor de Geografia, Professor de Inglês, Professor de Educação Física, Professor Psicopedagogo, Engenheiro Civil e Engenheiro Agrônomo.

Inscrições no concurso Itainópolis - PI

As inscrições serão realizadas apenas via internet, através do endereço eletrônico www.funvapi.com.br, durante o período de inscrição, que até 25 de agosto de 2019.

Taxa de inscrição

R$ 60,00 para os cargos de nível fundamental

R$ 70,00 para os cargos de níveis médio e técnico

R$ 100,00 para os cargos de nível superior

Provas

O concurso Itainópolis - PI será composto por prova objetiva, a ser aplicada a todos os cargos e por prova de títulos, apenas para os cargos de Professor. A prova objetiva será realizada na data provável de 29 de setembro de 2019, nos turnos da manhã (das 08 às 12 horas) para os cargos de nível superior e no turno da tarde (das 14 às 18 horas) para os cargos de níveis fundamental, médio e técnico.