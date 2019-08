Prefeitura de Cajueiro da Praia do Piauí abre processo seletivo

A Prefeitura Municipal de Cajueiro da Praia, localizada no Estado do Piaui, tornou público o edital nº 01/2019 de processo seletivo, visando selecionar candidatos de níveis fundamental, médio e superior, para ocupação de 89 vagas imediatas, além da composição de cadastro de reservas. O evento será organizado e executado pela empresa Crescer Consultoria.



Os cargos com vagas são: Operador de Máquina Pesada, Técnico em Construção Civil ou Técnico em Edificações, Fiscal De Obras e Posturas Municipais, Fiscal De Tributos, Médico ESF, Técnico De Enfermagem ESF, Agente De Controle De Endemias – Ace, Fiscal De Vigilância Sanitária, Cirurgião Dentista, Auxiliar De Saúde Bucal, Técnico Em Saúde Bucal, Educador Físico, Nutricionista, Técnico De Enfermagem - SAMU, Digitador, Motorista Categoria “B”, Motorista Categoria “AB”, Motorista Categoria “D”, Serviços Gerais, Auxiliar Administrativo, Professor Da Educação Infantil E Ensino Fundamental, Professor Docência De Educação Física, Auxiliar De Turma (Sala De Aula), Assistente Social, Psicólogo, Orientador Social, Visitador Do Programa Criança Feliz, Entrevistador Do Cadastro Único E Programa Bolsa Família e Agente Comunitário De Saúde – Acs.

As remunerações ofertadas vão R$ 998,00 a R$ 7.300,00, para trabalhar em carga horária de 20 a 40 horas semanais.

As inscrições serão aceitas até o dia 29 de agosto de 2019, via internet, no endereço eletrônico: www.crescerconcursos.com.br, mediante o pagamento da taxa de inscrição, nos valores descritos abaixo: R$ 100,00 Para os cargos de nível Superior; R$ 80,00 Para os cargos de nível Médio e R$ 60,00 Para os cargos de nível Fundamental.

Os inscritos serão selecionados por meio de prova escrita objetiva, composta por 30 questões distribuídas entre as disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Conhecimentos Específicos da Disciplina, Informática, Legislação do Sus e Conhecimentos Pedagógicos, conforme o cargo.

A prova objetiva terá duração de 3 horas e será aplicada na data provável de 15 de setembro de 2019, em local e horário a serem divulgados posteriormente.

O prazo de validade do processo seletivo é de dois anos, contados a partir da data de publicação da homologação do resultado final, podendo ser prorrogado, uma única vez, por igual período, a critério da administração.

Luiz Carlos Oliveira