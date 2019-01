Prefeitura de Cabeceiras-PI realiza seletivo para Professor

A Prefeitura de Cabeceiras, no Piauí, tem processo seletivo aberto para provimento de vagas imediatas no cargo de Professor. O salário oferecido é de R$ 1.177,00, sendo contratações para regime de 20 horas.Com execução técnica da Crescer Consultoria e regulamentação do Edital nº 01/2019, o certame abre oportunidades para Professor de Educação Infantil - Creche e Pré-escola (03 vagas); Professor do 1º ao 5º ano (02); Professor de 6º ao 9º ano nas disciplinas de Matemática (02), Geografia (02), Inglês (02), História (01), Ciências (01), Educação Física (01) e Português (01).Inscrições para o teste seletivo devem ser efetivadas através do http://www.crescerconcursos.com.br, com prazo final marcado para 23 horas e 59 minutos do dia 04 de fevereiro de 2019. A taxa de participação ficou definida no valor de R$ 80,00.O presente certame é composto de uma prova objetiva e um texto dissertativo. A prova objetiva apresenta 30 questões de múltiplaescolha, com 04 alternativas em que somente uma é correta, de caráter eliminatório e classificatório, compatíveis com o nível deescolaridade, com a formação acadêmica exigida e com as atribuições do cargo e conteúdo programático.As provas serão realizadas no município de Cabeceiras do Piauí-PI, considerando o horário de Brasília, terão a duração de 4 (quatro)horas e será aplicada na data provável de 17 de fevereiro de 2019. Ao candidato só será permitida a participação na prova, na respectiva data, horário e local divulgados no endereço eletrônicohttp://www.crescerconcursos.com.br.O gabarito será anunciado na data de 18.02.2019 e resultado final tem previsão para sair no dia 01.03.2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.