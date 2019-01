Prefeitura de Anísio de Abreu-PI abre 34 vagas em processo seletivo nº 01/2019

A Prefeitura de Anísio de Abreu, no Piauí, tem 34 vagas abertas imediatas em processo seletivo nº 01/2019. O certame é executado pela CONSEP – Consultoria e Estudos Pedagógicos Ltda e oferece salário de até R$ 7.765,00.Estão sendo disponibilizadas oportunidades nas funções de Professor Ed.Infantil eEnsinoFundamentaldo 1º ao 5ºano (05 vagas); ProfessorHistória - 20 H (01); ProfessorGeografia - 20H (01); ProfessorInglês - 20 H (01); ProfessorMatemática –20 H (01); ProfessorCiências – 20 H (01); ProfessorEducaçãoFísica – 20 H (01); Professor dePortuguês (01); Nutricionista (02); Médico PSF (03); Farmacêutica (01); Psicólogo (02); Dentista PSB (03); Auxiliar deEnfermagem (02); Técnico emEnfermagem (01); Técnico emEnfermagem (04) e Motorista (04). O certame também oferece 51 para cadastro reserva, sendo contratações para regimes de 20 e 40 horas semanais.Inscrições devem ser efetivadas através do http://www.consep-pi.com.br, com prazo final marcado para 17h00min do dia 5 deFevereiro de 2019. A taxa de participação é de R$ 100,00.O Teste Seletivo versará sobre Conhecimentos de Língua Portuguesa, LDB/Fundamentos daEducação, SUS, SUAS, Informática e Conhecimentos Específicos. A prova objetiva para os cargos de Professor será realizada dia 17 de Fevereiro de 2019e para os demais cargos a prova será realizada dia 24 de Fevereiro de 2019, a partir das 09:00horas (horário local), na Cidade de Anísio de Abreu, com 3 (três) horas de duração, sendo estehorário (09:00 horas)o limite máximo para o ingresso nos locais de provas. Os respectivos locaisdas provas estarão disponibilizados até dia 11 de Fevereiro de 2019, na Prefeitura Municipal deAnísio de Abreu e no site da CONSEP (www.consep-pi.com.br).A prova objetiva será de caráter eliminatório e somente serão classificados os candidatos queobtiverem o percentual mínimo de 60% (sessenta por cento) de pontos de cada disciplina. Havendo candidatos com a mesma classificação, serão adotados sucessivamente os seguintescritérios de desempate: Maior idade (Parágrafo Único do art. 27 da Lei 10.741/2003); Maior pontuação na prova de conhecimentos específicos;e Maior idade.O gabarito será anunciado em até 24 horas após aplicação da prova e resultado final será liberado até 19.03.2019. O candidato deve conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças nas datas e demais itens.O prazo de validade do Teste Seletivo será de 1 (um) ano a contar da data de sua homologação,podendo ser renovado por igual período, mediante ato do Poder Executivo, observada aconveniência e oportunidade da Administração.