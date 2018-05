PC-PI: Candidatos com vitiligo e mais de 200 doenças serão reprovados

O edital do concurso da Polícia Civil do Piauí, elaborado pelo Nucepe, traz uma lista com mais de 200 doenças ou alterações incapacitantes que serão consideradas como fatores de contraindicação para os aprovados assumirem as vagas de delegado, perito ou agente. As inscrições encerraram na última terça-feira (15).

As causas de inaptidão no exame de saúde foram divididas em 16 grupos que separam as doenças por tipos, como oftalmológicas, infecciosas, mentais, entre outras. De acordo com o edital, os candidatos que tiverem albinismo, labirintite, ou que usem prótese auditiva, por exemplo, não serão aprovados nesta etapa do concurso, mesmo que tenham bom desempenho nas anteriores.

Chama atenção os critérios subjetivos e a referência a questões estéticas. Na lista das doenças e alterações do sistema da pele, subcutâneo e anexos, é citada a acne e o vitiligo como um empecilho, caso tragam “comprometimento estético e/ou funcional”. O mesmo acontece com homens ou mulheres que tiverem mamas muito grandes. “Ginecomastia e hipertrofia mamária com repercussão estética e/ou funcional”, diz o item 12 do grupo X.

No caso das doenças ou deformidades congênitas e adquiridas, são considerados como inaptos os candidatos que tiverem “fissura de abóbada palatina e lábio leporino sem correção cirúrgica ou, quando corrigidos, deixarem sequelas”.

Também serão reprovados os candidatos obesos, gagos, com lúpos e “doenças sexualmente transmissíveis complicadas” ou transtornos de humor, que no edital são identificados como “depressão, distimia, mania e outros”.

O Portal O DIA procurou o Nucepe para explicar de que forma essas doenças ou alterações poderiam atrapalhar as funções de um delegado, agente ou perito da Polícia Civil. Em nota, a assessoria informou que o Nucepe “segue adotando medidas para garantir a segurança do certame e não comprometer o andamento do seletivo”.

A assessoria também orientou a reportagem a enviar um ofício ao Nucepe para obter as respostas de forma mais clara e detalhada.

Nayara Felizardo