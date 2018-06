Nucepe divulga provas e gabaritos do concurso da Polícia Civil do Piauí

O Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe) da Universidade Estadual do Piauí (Uespi) divulgou no início da tarde desta segunda-feira (11) os cadernos de provas e os gabaritos oficiais preliminares do concurso da Polícia Civil do estado, que oferece oportunidades para os cargos de delegado e agente. A aplicação ocorreu neste domingo (10).

Clique aqui para conferir o gabarito



Vencimentos iniciais são de R$ 16.391,11 para delegado e de R$ 5.736,88 para agente. O primeiro cargo tem a oferta de 50 vagas (5 para pessoas com deficiência), e o último, 250 (sendo 25 para PCDs). Todas são para cadastro de reserva, mas a Secretaria de Segurança Pública afirma que todos serão nomeados.

Do total de 21.356 candidatos inscritos, 3.277 faltaram ao certame, o que corresponde a uma abstenção de 15,34%.

Para as vagas de agente, dos 15.238 inscritos, 2.290 não compareceram (abstenção de 15,02%). Para o cargo de delegado, do total de 6.122 inscritos, 987 faltaram à prova (abstenção de 16,12%).

Serão corrigidas as provas discursivas dos candidatos classificados na posição até três vezes o total de vagas disponibilizadas, mais os que ficarem empatados na última colocação.

Fases

O certame para a vaga de delegado tem sete etapas: prova dissertativa (10/06); 2ª Etapa – Prova Escrita Dissertativa (8/7); avaliação de títulos; exame de saúde; teste de aptidão física; avaliação psicológica; e investigação social.

Para o cargo de agente, além desta primeira fase escrita objetiva e dissertativa, os candidatos passarão por mais quatro etapas: exame de saúde; teste de aptidão física; avaliação psicológica; e investigação social.

Para perito, serão três etapas a serem realizadas. A primeira (provas objetiva e dissertativa) ocorre no dia 1º de julho.

Cícero Portela