MPT-PI abre vagas para processo seletivo de estágio

O Ministério Público do Trabalho no Piauí abriu vagas para o processo seletivo de estágio não-obrigatório de nível superior dos cursos de Direito, Tecnologia da Informação, Comunicação Social/Jornalismo e Ciências Contábeis.



As vagas previstas para 2019 e a formação do cadastro de reserva de estagiários serão assim distribuídas: 01 vaga para Direito, 01 vaga e cadastro de reserva para Tecnologia da Informação, 01 vaga para Comunicação Social, cadastro de reserva para Ciências Contábeis (para a sede em Teresina) e 02 vagas para Direito (PTM de Picos) e 01 vaga para Direito (PTM de Bom Jesus).

As inscrições deverão ser feitas no site do Ministério Público do Trabalho no Piauí (www.prt22.mpt.mp.br ) no link “Informe-se/Concursos” e “Seleções/Estagiários/Seletivo 2019”. Os interessados devem preencher o formulário eletrônico correspondente a partir das 8 horas do dia 09 de setembro (segunda-feira) até às 17h do dia 20 de setembro (quinta-feira) do corrente ano. As inscrições feitas fora deste período serão consideradas extemporâneas e sem validade.

No ato da inscrição, deverão ser anexadas cópias digitalizadas dos documentos exigidos no edital referente ao processo seletivo. O resultado provisório das inscrições homologadas será divulgado no site do MPT-PI na data provável de 24 de setembro de 2019. A lista definitiva das inscrições após recurso sairá no dia 27 de setembro.

As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 13 de outubro (domingo) em local a ser divulgado no mural do MPT em Teresina, Picos e Bom Jesus e no site (www.prt22.mpt.mp.br ).

Os candidatos aprovados e convocados para o estágio não poderão estar cursando o último semestre do curso e devem comprovar que já concluíram pelo menos 40% da carga horária ou dos créditos necessários para conclusão do curso superior.

O estágio tem duração de um ano e poderá ser prorrogado até o limite de dois anos. A carga horária é de 20 horas semanais, distribuídas em jornadas de quatro horas, sem prejuízo das atividades discentes do estagiário.