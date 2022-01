Maranhão: cervejaria abre vagas de estágio em Caxias

Uma cervejaria internacional está com vagas abertas para estágio em Caxias, no estado do Maranhão. As vagas são destinadas a estudantes dos setores de Finanças, Recursos Humanos, Marketing, CS&L, Produção e Assuntos Corporativos.

(Foto: Agência Brasil)

As pessoas interessadas devem estar regularmente matriculados em um curso de graduação, com disponibilidade para estagiar pelo período de 1 a 2 anos, com carga horária de 6 horas/dia. Além disso, é necessário ser residente de Caxias ou, pelo menos, conseguir se deslocar diariamente até o trabalho.



O inglês não é obrigatório, mas seria um diferencial aos candidatos. Os interessados devem realizar o preenchimento do requerimento de inscrição na plataforma online da cervejaria.



Clique aqui para realizar sua inscrição



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no