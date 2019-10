Lagoa do Piauí abre 37 vagas para profissionais de vários níveis

Os vencimentos podem chegar a R$ 6.000,00, para desempenhar atividades em jornadas de 20 a 40 semanais. São ofertadas vagas para professor; motorista; nutricionista; monitor; tecnólogo em gestão de sistema de informação; vigia; agente comunitário de saúde; técnico de enfermagem plantonista; técnico de enfermagem UBS; dentista; médico; fisioterapeuta; psicólogo; educador físico; veterinário; farmacêutico; fiscal de tributos e assistente social.



Os candidatos podem se inscrever no endereço eletrônico www.crescerconcursos.com.br , até o dia 28 de novembro de 2019. As taxas variam de R$ 60,00 a R$ 100,00 de acordo com o cargo escolhido.

A seleção será realizada por meio de Prova Objetiva para todos os cargos e Prova de Títulos (para os cargos de Professor). A prova objetiva terá a duração de 03 horas e está prevista para o dia 15 de dezembro de 2019, em locais e horários a serem divulgados.