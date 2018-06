Inscritos em concurso da Polícia Civil são presos em operação contra fraude

O Grupo de Repressão ao Crime Organizado (Greco) prendeu três pessoas suspeitas de envolvimento na fraude do concurso para Agente Penitenciário do Piauí, em 2016. Eles também estavam inscritos no certame da Polícia Civil, cujas provas serão aplicadas amanhã (10).



Os suspeitos foram presos na manhã de hoje, durante a Operação Contenção, que tem como objetivo desarticular quadrilha especializada em fraudes a concursos públicos. A polícia cumpre mandados de prisões temporárias e de buscas e apreensões em vários bairros de Teresina.

Ao todo, sete pessoas foram presas e oito mandados de busca e apreensão foram cumpridos. Os alvos da operação são suspeitos de envolvimento em fraude no concurso para Agente Penitenciário, que foi anulado.

A investigação contou com informações prestadas pelo Núcleo de Concurso e Promoções de Eventos – NUCEPE/UESPI. A operação foi deflagrada pela Secretaria de Segurança Pública, com a participação da Diretoria de Inteligência e com apoio de Unidades da Polícia Civil,

Para o concurso de Delegado e Agente da Polícia Civil do Piauí, foi montada uma força tarefa de mais de 200 policiais civis que vão fiscalizar os centros de aplicações para evitar fraudes

O Delegado Geral de Polícia Civil, Riedel Batista, a Delegada do GRECO, Alexandra Santos, dão coletiva neste sábado, na sede do GRECO, para fornecer maiores detalhes da Operação.

Nayara Felizardo e Lucas Albano