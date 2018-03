Inscrições para processo seletivo do Ceir encerram nesta sexta-feira

As inscrições para o processo seletivo do Centro Integrado de Reabilitação (Ceir) para as áreas de terapia ocupacional e enfermagem encerram nesta sexta-feira (9). O resultado final será divulgado no dia 10 de abril.

Para se inscrever o candidato deve baixar o formulário de inscrição no site www.reabilitar.org.br e entregá-lo com o currículo na sede da Associação Reabilitar, organização social que administra o Ceir, após realizar o pagamento da taxa de R$ 60, por depósito identificado ou transferência bancária.

O processo seletivo será realizado em duas etapas, sendo a primeira a análise dos currículos dos candidatos. O resultado dessa etapa está previsto para o dia 27 de março. Em seguida, serão realizadas entrevistas, de 2 a 4 de abril.

Os profissionais selecionados serão contratados de acordo com a demanda do Centro. O processo seletivo terá a validade de dois anos, contados a partir da data da divulgação do resultado final, podendo haver prorrogação por igual período.

O Ceir

O Ceir é um Centro Especializado em Reabilitação (CER), do tipo III, habilitado pelo Ministério da Saúde para atender as deficiências físico-motoras, auditivas e intelectuais. E está em expansão para o atendimento da deficiência visual.

Da Redação