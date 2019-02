IFPI tem processo seletivo aberto para Professor de Música

º

Mediante lançamento do Edital n14/2019, o Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) tem processo seletivo aberto para Professor Substituto na área de Música. A seleção é para o Campus Teresina Central, com vistas àcontratação por tempo determinado de Professor do Ensino Básico,Técnico e Tecnológico Substituto. O vencimento básico é de R$ 3.121,31.O certame vai preencher uma vaga para atuação nos cursos/disciplinas de Técnico de InstrumentoMusical (Concomitante,Subsequente)/PráticaInstrumental: Violão I, II, IIIe IV; Harmonia I, II e III;Percepção Musical I e II. A titulação mínima exigida é graduação emLicenciatura emMúsica, comHabilitação emViolão ouEducação Artística, comHabilitação emMúsica,especialidadeViolão.Inscrições devem ser efetivadas através do http://csep.ifpi.edu.br/csep/publico/index, com prazo final marcado para 6 de fevereiro de 2019. A taxa de participação ficou definida no valor de R$ 50,00.Após realizar sua inscrição conforme as disposições acima, ocandidato deverá comparecer ao Instituto Federal do Piauí (Campus TeresinaCentral), na Rua Álvaro Mendes, 1597, Centro, Praça da Liberdade,Departamento de Indústria, Segurança e Produção Cultural, Prédio C, 1° andar,Sala 01, para realizar a entrega dos títulos junto aComissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. A entrega dostítulos será realizada no período de 04 de Fevereiro de 2019 a 7 deFevereiro de 2019, no horário de 09h às 12h.Os candidatos serão classificados através de Prova de Títulos (Eliminatória e Classificatória) e Prova de Desempenho Didático (Eliminatória e Classificatória). O resultado da etapa de títulos sairá na data de 13 de fevereiro de 2019. Somente serão convocados para a Prova de Desempenho Didáticoos 08 (oito) primeiros candidatos classificados na prova de títulos.O Calendário da Prova de Desempenho Didático, do qual constará o dia dosorteio do conteúdo, a data, o local e o horário da prova, será afixado naportaria do Instituto Federal do Piauí (Campus Teresina Central), bem como noendereço eletrônico www.ifpi.edu.br, na data de 15/02/2019. A divulgação do resultado final do seletivo ocorrerá na data de 25/02/2019.O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar dadata de publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial daUnião, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante atopróprio da autoridade competente.