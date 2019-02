IFPI realiza seletivo para professor na área de Secretariado/Gestão e Negócios

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), através do Edital nº 18/2019, realiza processo seletivo para Professor Substituto na área de Secretariado/Gestão e Negócios. A remuneração básica oferecida é de R$ 3.126,31, sendo contratação para 40 horassemanais.A seleção visa preencher uma vaga imediata para o Campus Teresina Central e comcooperação técnica do(a) contratado(a) para o Campus do DirceuArcoverde. O interessado deve possuir Graduação emBacharelado emSecretariadoExecutivo ou Tecnologia emSecretariado.Inscrições devem ser efetivadas através do http://csep.ifpi.edu.br/csep/publico/index, com prazo final marcado para 04 de fevereiro de 2019. A taxa de participação ficou definida no valor de R$50,00. Após realizar sua inscrição, ocandidato deverá comparecer ao Instituto Federal do Piauí (Campus TeresinaCentral), na Rua Álvaro Mendes, 1597, Centro, Praça da Liberdade,Departamento de Gestão e Negócios, Prédio B, 3° andar, Sala B3-19, pararealizar a entrega dos títulos junto a Comissão Organizadora do ProcessoSeletivo Simplificado. A entrega dos títulos será realizada dia 12 defevereiro de 2019, no horário das 8h às 12h de 14h às 18h.Os candidatos serão classificados através de Prova de Títulos (Eliminatória e Classificatória) e Prova de Desempenho Didático (Eliminatória e Classificatória).Para a Prova de Títulos serão observados três componentes curricularesfundamentais: Formação Acadêmica; Atividades de Docência e Experiência Profissional e Atividades de Pesquisa. O resultado da Prova de Títulos será divulgado no endereço eletrônicohttp://libra.ifpi.edu.br, no dia 13 de fevereiro de 2019.Somente serão convocados para a Prova de Desempenho Didático os 06(seis) primeiros candidatos classificados na prova de títulos. O calendário da prova de Desempenho Didático, do qual constará o dia dosorteio do conteúdo, a data, o local e o horário da prova, será divulgado noendereço eletrônico http://libra.ifpi.edu.br, no dia 15 de fevereiro de2019. O resultado final sai dia 25/02/2019.O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar dadata de publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial daUnião, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante atopróprio da autoridade competente.