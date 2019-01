IFPI realiza seletivo para Professor de disciplinas pedagógicas

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) abriu inscrições de processo seletivo para Professor de disciplinas pedagógicas. A contratação é para atuação no Campus Teresina no âmbito dos cursos Técnicos (Integrados,Concomitantes, Subsequentes) ede Graduação. O salário básico é de R$ 3.121,31.Com regulamentação do Edital nº 13/2019, o certame abre uma vaga imediata e exige apenas graduação emPedagogia e Pós-Graduação na área. O regime de trabalho será de 40 (quarenta) horas semanais distribuídas em dois turnos detrabalho a serem estabelecidos pela Diretoria de Ensino do Campus de acordo com os horários dasaulas e funcionamento dos cursos.Inscrições devem ser efetivadas através do http://csep.ifpi.edu.br, com prazo final marcado para 04 de Fevereiro de 2019. A taxa de participação ficou definida no valor de R$ 50,00.Após realizar sua inscrição, conforme as disposições acima, o candidato deverá comparecer ao Instituto Federal do Piauí (Campus Teresina Central), na Rua Álvaro Mendes, 1597,Centro, Praça da Liberdade, Departamento de Formação de Professores, Letras e Ciências -DFPLC/CATCE/DIREN/IFPI, Prédio B, 1° andar, Sala B1-14, para realizar aentrega dos títulos junto a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. A entregados títulos será realizada no período de 28 de Janeiro de 2019 a 05 de Fevereiro de 2019, nohorário de 08h às 12h e 14h às 17h.O resultado da etapa de títulos sairá na data de 11 de fevereiro de 2019, sendo que somente serão convocados para a Prova de Desempenho Didático os 08 (oito) primeiroscandidatos classificados na prova de títulos. A Prova de Desempenho Didático consistirá de uma aula de 30 (trinta) minutos e com nota de 0 (zero) a 100(cem) pontos. Será habilitado na Prova de Desempenho Didático o candidato que obtiver, no mínimo, 60(sessenta) pontos.O calendário da prova de desempenho didático, do qual constará o dia do sorteio doconteúdo, a data, o local e o horário da prova, será afixado na portaria do Instituto Federal doPiauí (Campus Teresina Central), bem como no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br, na data de14/02/2019. A divulgação do resultado final da seleção ocorrerá na data de 25/02/2019.O processo seletivo simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicaçãoda homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma únicavez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.