IFPI Parnaíba realiza seletivo para Professor Substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI), Campus Parnaíba, tem processo seletivo aberto para Professor Substituto. A remuneração básica oferecida é de R$ 3.121,31, sendo contratações para regime de 40 horas semanais.Com regulamentação do Edital nº 02/2019, o certame visa contratação por tempo determinado de Professor do Ensino Básico, Técnico eTecnológico Substituto – Área Ciências da Natureza, Matemática e suas Tecnologia (01 vaga) eInformática /Informação e Comunicação (01). A titulação mínima exigida é conforme indicado a seguir:Diploma de conclusão de curso denível superior: graduação emMatemática (Licenciatura ouBacharelado com complementaçãopedagógica), devidamenteregistrado, fornecido por instituição de Ensino Superior reconhecidapelo Ministério da Educação.Diploma de conclusão de curso denível superior em nível degraduação (Licenciatura ouBacharelado) em Ciências daComputação; Informática; Análisede Sistemas; Engenharia daComputação; Sistemas deinformação ou Tecnólogo emAnálise e Desenvolvimento deSistemas; Tecnólogo em Rede deComputadores, devidamenteregistrado, fornecido por instituiçãode ensino Superior reconhecida peloMinistério da Educação.Inscrições devem ser efetivadas no IFPI Parnaíba, naAvenida Monsenhor Antônio Sampaio, s/n, Bairro Dirceu Arcoverde, Parnaíba – Piauí, na sala daRecepção do Campus, no período de 04/02 a 11/02 de 2019, das 08:30 h às 12:30 h. A taxa de participação ficou definida no valor de R$ 50,00.Os candidatos serão classificados através de Prova de Títulos (Eliminatória e Classificatória) e Prova de Desempenho Didático (Eliminatória e Classificatória). O resultado da etapa de títulos sai até a data de 15 de fevereiro de2019.O Calendário da Prova de Desempenho Didático, do qual constará o dia do sorteio do conteúdo,a data, o local e o horário da prova, será afixado na portaria do Instituto Federal do Piauí (CampusParnaíba), bem como no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br, na data de 20/02/2019. A ordem doscandidatos para a realização da prova de desempenho didático obedecerá a ordem da classificaçãona prova de títulos. A divulgação do resultado final do processo seletivo ocorrerá na data de 01/03/2019.O processo seletivo simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicaçãoda homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma únicavez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.