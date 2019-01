IFPI anuncia realização de processo seletivo para Professor Substituto

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) tem processo seletivo aberto para professor substituto. A seleção é regulada pelo Edital nº 14/2019 e visa preencher oportunidade no Campus Teresina Central.A vaga aberta é na área/eixo de Música/Violão, para as disciplinas de Técnico de Instrumento Musical (Concomitante, Subsequente)/ Prática Instrumental: Violão I, II, III e IV; Harmonia I, II e III; Percepção Musical I e II. O interessado deve possuir Graduação em Licenciatura em Música, com Habilitação em Violão ou Educação Artística, com Habilitação em Música, especialidade Violão.Inscrições devem ser efetivadas através do www.ifpi.edu.br, com prazo final marcado para 6 de Fevereiro de 2019. A taxa ficou acertada no valor de R$ 50,00. O pagamento do boleto poderá ser realizado até o dia 06/02/2019 até as 23:59h, obedecendo ao horário do sistema bancário e em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição.Após realizar sua inscrição conforme as disposições do item anterior o candidato deverá, comparecer ao Instituto Federal do Piauí (Campus Teresina Central), na Rua Álvaro Mendes, 1597, Centro, Praça da Liberdade, Departamento de Indústria, Segurança e Produção Cultural, Prédio C, 1° andar, Sala 01, Telefone: (86) 3131-9430, para realizar a entrega dos títulos junto a Comissão Organizadora do Processo Seletivo Simplificado. A entrega dos títulos será realizada no período de 04 de Fevereiro de 2019 a 7 de Fevereiro de 2019, no horário de 09h às 12h.Os candidatos serão classificados através de prova de títulos e avaliação de desempenho didático. O resultado da Prova de Títulos será fornecido através de Edital afixado no Mural do IFPI, Campus Teresina Central, localizado na Rua Álvaro Mendes, 1597, centro - Praça da Liberdade, bem como no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br, no dia 13 de fevereiro de 2019. Somente serão convocados para a Prova de Desempenho Didático os 08 (oito) primeiros candidatos classificados na prova de títulos.O Calendário da Prova de Desempenho Didático, do qual constará o dia do sorteio do conteúdo, a data, o local e o horário da prova, será afixado na portaria do Instituto Federal do Piauí (Campus Teresina Central), bem como no endereço eletrônico www.ifpi.edu.br, na data de 15/02/2019.O Processo Seletivo Simplificado terá validade de 01 (um) ano, a contar da data de publicação da homologação do Resultado Final no Diário Oficial da União, podendo ser prorrogado uma única vez, por igual período, mediante ato próprio da autoridade competente.