IBGE publica novo edital com 2.658 vagas de nível médio para o Censo 2020

O IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) abriu edital para 1.343 vagas para Coordenador Censitário Subárea (CCS) e 1.315 vagas para Agente Censitário Operacional (ACO), distribuídas pelas 27 unidades da federação. Os aprovados irão atuar no Censo 2020. Ambas as funções exigem nível médio completo.

As inscrições estarão abertas de 25 de setembro a 15 de outubro de 2019 e serão feitas pela internet, clicando AQUI . As provas estão previstas para 8 de dezembro e serão realizadas em 1.031 municípios.



As remunerações mensais previstas são de R$ 3.100,00 para Coordenador Censitário Subárea (CCS) e de R$ 1.700,00 para Agente Censitário Operacional (ACO). Ambas as funções exigem nível médio completo. Além disso, os candidatos a Coordenador Censitário Subárea (CCS) devem ter Carteira Nacional de Habilitação definitiva ou provisória, dentro do prazo de validade, no mínimo para a categoria B.

Outros requisitos a serem atendidos, assim como a documentação necessária para a contratação dos aprovados, estão estabelecidos no edital , que deve ser lido atentamente pelos candidatos.

De acordo com a legislação em vigor e as normas do edital, as pessoas com deficiência (PcD) terão direito ao mínimo de 5% das vagas e as pessoas pretas ou pardas (PPP), a 20%.

As 1.343 vagas para Coordenador Censitário Subárea (CCS) estão distribuídas por todos os estados, em diversos municípios. Já as 1.315 vagas para Agente Censitário Operacional (ACO) estão distribuídas entre as 27 capitais. O anexo 1 do edital traz a distribuição detalhada dessas vagas.

A jornada de trabalho de ambas as funções será de 40 horas semanais, sendo 8 horas diárias. Os contratados terão direito aos auxílios Alimentação, Transporte e Pré-escolar, além de férias e 13º salário proporcionais, de acordo com a legislação que regulamenta este tipo de contratação.

O período máximo da contratação é de 12 (doze) meses, podendo ser prorrogado de acordo com a Lei nº 8.745/93. Os contratos terão vigência de 30 (trinta) dias, podendo ser sucessivamente prorrogados por igual período, de acordo com a necessidade do trabalho e/ou disponibilidade de recursos orçamentários. O desempenho dos contratados será avaliado mensalmente.

Outros requisitos a serem atendidos pelos candidatos são:

a) ter nacionalidade brasileira ou portuguesa e, nesse caso, estar amparado pelo estatuto de igualdade entre brasileiros e portugueses; b) estar em dia com as obrigações eleitorais;

c) estar em pleno gozo de seus direitos políticos; d) estar em dia com as obrigações militares, em caso de candidato brasileiro do sexo masculino; e) ter idade mínima de dezoito anos completos, na data de contratação; f) não ser servidor da Administração direta ou indireta da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, bem como empregado ou servidor de suas subsidiárias e controladas, ainda que aposentado; g) não ter sido contratado pelo IBGE nos últimos 24 (vinte e quatro) meses para serviço temporário; h) possuir aptidão física e mental para o exercício das suas atribuições; i) não ser sócio-gerente ou administrador de sociedades privadas. Os requisitos detalhados e a documentação necessária estão estabelecidos no edital.

O cronograma completo do processo seletivo está no edital e deve ser lido atentamente pelos candidatos. As principais etapas estão resumidas na tabela a seguir:

Para ambas as funções, as provas terão 60 questões objetivas, divididas em dois módulos, de conhecimentos básicos e específicos. O módulo básico tem três disciplinas: Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico Quantitativo e Ética no Serviço Público. Já o módulo de Conhecimentos Específicos tem a disciplina de Noções de Administração e Situações Gerenciais, para a função CCS, e as disciplinas de Noções de Informática e Noções de Administração para a função ACO, como mostra a tabela a seguir.

Com informações do IBGE