Hospital São Paulo realiza seletivo para estágio

Em Teresina, no Piauí, o Hospital São Paulo anunciou nesta quarta-feira, 21, a abertura de processo seletivo para estágio na área de Enfermagem. O interessado deve ser estudante de enfermagem (a partir do 6º período), ter disponibilidade manhã ou tarde e perfil ágil e comunicativo. A remuneração não foi informada.Inscrições devem ser efetivadas mediante cadastro de currículo junto ao www.hsp.com.br, com prazo final marcado para 26 de novembro de 2018.