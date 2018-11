Guarda Municipal de Teresina-PI abre inscrições de concurso público

A Guarda Municipal de Teresina, no Piauí, abre nesta segunda-feira, 26, as inscrições de concurso público para provimento de 475 vagas, sendo 75 imediatas e 400 cadastro reserva na função de Guarda-CivilMunicipal. A remuneração é de R$ 1.133,00. Os aprovados e contratados vão atuar em regime de revezamentode 12h ou 24h.Com execução técnica da Universidade Estadual do Piauí - UESPI, por meio do Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos – NUCEPE, o certame é aberto para homens e mulheres que possuam Ensino Médiocompleto ouequivalente eCarteira Nacional deHabilitação - Categoria “AB”.Inscrições devem ser efetivadas através do http://nucepe.uespi.br/guardamun2018.php, com prazo estabelecido para o período compreendido entre 09 hs do dia 26 de novembro de 2018 a23h59 do dia 27 de dezembro de 2018 (horário do Piauí). A taxa de participação ficou definida em R$ 100,00.Os candidatos serão classificados através de ProvaEscrita Objetiva e Dissertativa; Avaliação Médica e Odontológica; Exame de Aptidão Física; Avaliação Psicológica; Investigação Social e Curso deFormação Profissional.De acordo com cronograma divulgado, as provas escrita objetiva e dissertativa serão aplicadas no dia 13 de janeiro de 2019. Os detalhes de sobre local de provas estarão acessíveis a partir do dia 10/01/2019.O gabarito provisório poderá ser conferido no dia 14/01/2019 e gabarito definitivo é previsto para sair até 25/01/2019. O resultado final (lista de classificados para curso de formação) será anunciado no dia 02/08/2019.É responsabilidade do candidato conferir a íntegra do edital para obter detalhes sobre todas as etapas do concurso, além de acompanhar possíveis mudanças em datas e demais itens.O concurso público terá validade de 02 (dois) anos, a contar da data da publicação dahomologação do Resultado Final, podendo ser prorrogado, por igual período, a critério da PrefeituraMunicipal de Teresina.