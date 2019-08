Governo homologa resultado do concurso da Polícia Civil

O concurso da Polícia Civil do Piauí que teve editais de abertura lançados em 2018 - para contratação de delegados, agentes e peritos - teve seu resultado homologado nesta quinta-feira, 15 de agosto.

A homologação foi assinada pelo secretário de Administração e Previdência, Merlong Solano, e pelo secretário de Segurança Pública, capitão Fábio Abreu. E agora ela segue para publicação no Diário Oficial do Estado.

Fábio Abreu e Merlong Solano assinaram nesta quinta-feira a homologação do resultado final do concurso (Foto: Divulgação)

Serão chamados para o curso de formação 51 candidatos aprovados para o cargo de delegado, 257 para o cargo de agente e 58 aprovados para perito. Totalizando 366 convocados.

“Estamos providenciando o material necessário, como a munição, que é fornecida pelo Exército, mas a previsão é de que o curso seja iniciado no máximo em outubro, com duração de três a quatro meses”, afirma Fábio Abreu.

O delegado-geral Luccy Keiko e a delegada Anamelka Cadena, diretora de Gestão Interna da SSP, acompanharam a assinatura da homologação do certame (Foto: Divulgação)

“Tão logo o Piauí saia do limite prudencial da Lei de Responsabilidade Fiscal, esse pessoal será nomeado para prestar serviços à população. Segurança é uma área estratégica e que tem sido tratada como prioridade pelo governador Wellington Dias, mesmo em um momento economicamente delicado. Essa medida também visa à reposição do quadro da Polícia Civil, em virtude da aposentadoria de policiais da corporação”, destaca Merlong Solano.

Estavam presentes no ato de assinatura: o delegado-geral da Polícia Civil do Piauí, Luccy Keiko, e a delegada Anamelka Cadena, diretora de Gestão Interna da Secretaria de Segurança Pública do Piauí.

Concurso

O concurso terá validade de dois anos, a contar da data da publicação da homologação, podendo ser prorrogado por igual período, a critério das secretarias de Administração e Previdência e de Segurança Pública.

Mais de 21 mil pessoas inscreveram-se para participar do certame, que foi realizado pelo Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos (Nucepe), da Universidade Estadual do Piauí.

O processo foi executado em cinco etapas para o cargo de agente e em três etapas para o cargo de perito. O mais extenso foi a seleção para delegados, que contou com sete etapas: prova objetiva, prova dissertativa, exame de saúde (médico e odontológico), teste de aptidão física, avaliação psicológica e investigação social, além de prova de títulos.

Cícero Portela