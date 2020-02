Fundação convoca mais estagiários para o projeto Acolher Conte Comigo

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) divulgou a terceira chamada do processo seletivo do Projeto Acolher: Conte Comigo para as vagas remanescentes. Os 39 convocados devem comparecer nos dias 12 e 13 de fevereiro à sede FMS, localizada na Rua Governador Artur de Vasconcelos, 3015, bairro Aeroporto.



“Eles devem trazer a documentação que está listada junto com o informativo divulgado em anexo à lista de convocados. O atendimento acontecerá na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas, de 8h às 12h”, explica Karla Suzana, da Gerência de Desenvolvimento de Pessoas da FMS.

O Projeto Acolher: Conte Comigo facilita o acesso aos serviços e aumenta a satisfação dos usuários por meio da humanização do atendimento em saúde. O estagiário fará jus a uma bolsa-auxílio de R$ 500,00 (quinhentos reais) e auxílio-transporte. A seleção dos candidatos foi realizada mediante análise do Histórico Escolar com base no Índice de Rendimento Acadêmico – IRA. O contrato terá validade de um ano, a contar da publicação do ato de homologação do resultado no Diário Oficial do Município, e não haverá prorrogação.

Os estudantes aprovados atuarão nos estabelecimentos públicos de saúde, tirando dúvidas em geral dos usuários, compreendendo as suas demandas e prestando informações relevantes sobre saúde, seguindo princípios de humanização do SUS. "Com isso, estarão aptos a aumentar a qualidade da atenção em UBS e UPAS”, explica o presidente da FMS, Charles Silveira. “Antes e após a execução do projeto, haverá processo avaliativo para verificar os impactos das atividades, se estão surtindo efeito perante a sociedade”, afirma o presidente da FMS, Charles Silveira.