Teresina: FMS inscreve estudantes para estágio no projeto Acolher

A Fundação Municipal de Saúde (FMS) lançou dia 2 de agosto o edital do projeto Acolher: Conte Comigo, que pretende facilitar o acesso aos serviços e aumentar a satisfação dos usuários por meio da humanização do atendimento em saúde.



As inscrições serão realizadas de 06 a 09 de agosto de 2019 na Gerência de Desenvolvimento de Pessoas da Fundação Municipal de Saúde localizada na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, 3015, bairro Aeroporto, no horário de 08 h às 12 h. Isamara Souza, estudante do quinto período do curso de enfermagem, se inscreveu fala da importância do projeto. “Achei esse projeto Acolher: Conte Comigo muito interessante e pra mim seria muito gratificante e enriquecedor participar dele. Espero passar na seleção e ter proveito para meu futuro profissional e também para poder contribuir com o trabalho nas unidades de saúde”, disse.

O candidato deverá preencher o formulário de pré-inscrição disponível no link https://forms.gle/Yn4rNd2YMcHzjUbU9 , imprimir o comprovante que será enviado para o e-mail cadastro e apresentar no ato da inscrição juntamente com seguintes documentos e cópias: RG; CPF; Comprovante de endereço; Declaração de matrícula atualizado e Histórico Escolar atualizado (2019.1).

Das 271 vagas para estágio extracurricular, 253 serão destinadas para as Unidades Básicas de Saúde (UBS) e 18 para as Unidades de Pronto Atendimento (UPA), além de cadastro de reserva para vagas que surgirem no decorrer da vigência do processo seletivo. Serão reservadas 10% das vagas para pessoas com deficiência na forma do artigo 4º do Decreto Federal nº 3.298/99, desde que o exercício das atividades de estágio seja compatível com a respectiva deficiência, a ser comprovada mediante laudo médico.

O estagiário fará jus a uma bolsa-auxílio de R$ 500,00 (quinhentos reais) e auxílio-transporte. A seleção dos candidatos será realizada mediante análise do Histórico Escolar com base no Índice de Rendimento Acadêmico – IRA. O contrato terá validade de um ano, a contar da publicação do ato de homologação do resultado no Diário Oficial do Município, e não haverá prorrogação.

Uma vez aprovados, os estudantes serão capacitados pela FMS para atuar nesses estabelecimentos, tirando dúvidas em geral dos usuários, compreendendo as suas demandas e prestando informações relevantes sobre saúde, seguindo princípios de humanização do SUS. "Com isso, estarão aptos a aumentar a qualidade da atenção em UBS e UPAS”, explica o presidente da FMS, Charles Silveira. “Antes e após a execução do projeto, haverá processo avaliativo para verificar os impactos das atividades, se estão surtindo efeito perante a sociedade”, afirma o presidente.