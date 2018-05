Estão abertas as inscrições para o 'XIII Concurso Jovens Escritores'; edital

Aprender a ler e a escrever é apenas o primeiro passo do processo de aprendizagem. O incentivo à leitura e à escrita deve ser continuo. Esse é o objetivo do Concurso Jovens Escritores, que este ano chega à 13ª edição. A organização do concurso já liberou o edital e as inscrições estão abertas.

O projeto, organizado pelo 'Jornal O Dia' e pela 'Fundação Dom Quixote', faz parte da programação do XVI SALIPI e tem como interesse cultivar a leitura e incentivar a produção textual entre os jovens do estado. "Temos desde crianças de cinco anos e chegamos até os jovens de dezoito anos ou mais. Nós queremos que eles percebam a escrita como uma forma de criticar, de passar o ponto de vista deles", comenta Alberto Moura, diretor de Marketing do Sistema O Dia de comunicação.

Podem se inscrever no projeto desde crianças no 1ª ano do ensino fundamental (antiga alfabetização) até jovens do 3ª ano do ensino médio de escolas públicas e particulares. Em ano de Copa do Mundo, o tema escolhido para o concurso foi “A Magia do Futebol”.

Sobre o tema, o diretor de marketing do 'O Dia' explica que o objetivo não é apenas escrever uma redação comentando sobre o esporte. "Nós queremos algo mais crítico, uma dissertação que leve o aluno a pensar, a refletir, a estudar um pouco de história. A preocupação do projeto é aguçar o pensamento crítico de cada um", conta Alberto.

Além disso, o professor orientador poderá escrever uma redação e concorrer a um notebook. Já as escolas participantes ganham automaticamente o 'Certificado do Saber', garantindo que a instituição fomenta e incentiva a produção textual e a leitura entre seus alunos. As escolas dos alunos que alcançarem as primeiras colocações receberão também uma placa de honra.

Confira o edital

Para participar do concurso, os interessados devem adquirir uma edição impressa do 'Jornal O Dia', destacar o cupom de inscrição, preenchê-lo e entregá-lo, junto com a redação, na sede do Sistema O Dia, localizada na Rua Governador Arthur de Vasconcelos, 131, Centro/Norte, até o 11/06 às 17h.



A comissão avaliadora será formada por educadores indicados pela organização do concurso e escolherá os vencedores de cada categoria. O resultado será anunciado na edição de fim de semana do 'Jornal O Dia' (23/06) e serão premiados em uma festa realizada no Teresina Shopping, às 18h, no mesmo dia.

Nayara FelizardoLucas Albano