Edital do concurso da Alepi deve ser lançado na próxima segunda

O edital do concurso da Assembleia Legislativa deve ser lançado no próximo dia 26 de agosto. A expectativa foi confirmada pelo reitor da Universidade Federal do Piauí, Arimateia Dantas Lopes. A instituição será a responsável pelo certame que oferece 41 vagas.



O convênio já foi assinado pelo presidente da Assembleia Themístocles Filho (MDB) e pelo reitor, que informou que a Universidade vai trabalhar pata lançar o edital no dia 26. As provas do concurso deverão acontecer em janeiro de 2020.

Entre os cargos que serão oferecidos estão jornalista, radialista, redator de Ata; contador, analista de sistema; assistente legislativo, taquígrafo e bibliotecário.

O último concurso público realizado pela Assembleia Legislativa aconteceu há cinco anos, quando foram oferecidas vagas para os cargos de consultor legislativo, consultor especializado e fisioterapeuta.