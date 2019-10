Concurso: Rede Ebserh vai publicar editais novembro

Os editais para o concurso nacional da Rede Ebserh – que prevê vagas para 40 unidades distribuídas nas cinco regiões do país – e para o Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia (HC-UFU) deverão ser publicados no dia 4 de novembro. A informação foi dada pelo diretor de gestão de pessoas da estatal, Rodrigo Barbosa, nesta terça-feira, 8. Barbosa destacou ainda que a aplicação das provas se dará em datas diferentes. “A prova do concurso nacional será em 2 de fevereiro (de 2020) e a prova exclusiva para o hospital de Uberlândia será no dia 9 de fevereiro”, relatou o diretor.



Os dois certames preveem mais de 2 mil vagas e os candidatos passarão por duas etapas: prova objetiva e análise de títulos e de experiência profissional. Segundo Barbosa, a prova do concurso nacional deverá ser realizada no dia 2 de fevereiro e a prova para o HC-UFU tem previsão para o dia 9 do mesmo mês. O diretor também salientou que a publicação dos candidatos aprovados também já tem previsão. “A homologação deve se dar em abril, no caso do nacional, e em maio, no caso do hospital de Uberlândia”, destacou.

As bancas organizadoras já foram definidas. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) organizará o concurso nacional, cujo projeto básico prevê 1.363 vagas em 40 unidades em todo o país, incluindo hospitais, complexos hospitalares e a sede da Ebserh. São 448 vagas para médicos de 69 especialidades, 800 vagas para profissionais da área assistencial e 115 administrativos. Com a publicação do edital, esses números poderão variar em 25% para mais ou para menos.

Para a primeira seleção para o HC-UFU, foi escolhida a Fundação Vunesp, cujo projeto básico conta com 887 vagas, sendo 173 para médicos de 71 especialidades, 614 para a área assistencial e 100 administrativos. Também nesse caso, os números podem variar em 25% para acréscimos ou supressões.

“Com esses concursos, damos seguimento a uma política de recomposição de nossa força de trabalho, visando atender às necessidades de produção atual de nossos hospitais. Este passo é fundamental para elevarmos a qualidade dos serviços prestados", finalizou Barbosa.

Sobre a Ebserh

Vinculada ao Ministério da Educação (MEC), a Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) foi criada em 2011 e, atualmente, administra 40 hospitais universitários federais, apoiando e impulsionando suas atividades por meio de uma gestão de excelência.

Como hospitais vinculados a universidades federais, essas unidades têm características específicas: atendem pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS), e, principalmente, apoiam a formação de profissionais de saúde e o desenvolvimento de pesquisas.

Devido a essa natureza educacional, a os hospitais universitários são campos de formação de profissionais de saúde. Com isso, a Rede de Hospitais Universitários Federais atua de forma complementar ao SUS, não sendo responsável pela totalidade dos atendimentos de saúde do país.