Concurso Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios-PI: edital em breve

Mediante lançamento da Lei nº 182/2018, está autorizado o concurso da Prefeitura de Nossa Senhora dos Remédios, no Piauí. O edital deve ser divulgado em breve e contemplará cargos no âmbito das Secretarias de Saúde, Educação, Assistência Social e Administração. A previsão é de um total de 351 vagas.Médico ESF (04 vagas), Enfermeiro ESF (04), Técnico em Enfermagem ESF (02), Técnico em Higiene Bucal PSB (04), Dentista PSB (04), Agente Comunitário de Saúde (05), Recepcionista (10), Auxiliar de Serviços Gerais (05), Vigia (10), Operador de Sistemas (02), Fisioterapeuta NASF (02), Psicólogo NASF (01), Nutricionista NASF (01), Assistente Social NASF (01), Enfermeiro Plantonista (01), Médico Plantonista (01) e Médico Ultrassonografista (01).Professor Educação Infantil - Zona Urbana (09), Professor Educação Infantil - Zona Rural (21), Professor EJA - Zona Urbana (04), Professor EJA - Zona Rural (11), Professor de Ensino Fundamental I - Zona Urbana (10), Professor de Ensino Fundamental I - Zona Rural (40), Professor de Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa - Zona Urbana (03), Professor Ensino Fundamental II - Língua Portuguesa - Zona Rural (08), Professor de Ensino Fundamental II - Matemática - Zona Urbana (03), Professor de Ensino Fundamental II - Matemática - Zona Rural (08), Professor Ensino Fundamental II - Ciências - Zona Urbana (02), Professor de Ensino Fundamental II - Ciências - Zona Rural (08) e outras vagas para Professor; Coordenadores Pedagógicos (05), Vigia (37) e Servente (37).Recepcionista (03), Serviços Gerais (07), Digitador (03), Operador de Máquinas Pesadas (05), Motorista (06), Vigia (04) e Fiscal de Tributo (03).Recepcionista (03), Psicólogo (01), Vigia (02), Digitador (03), Monitores (04) e Assistente Social (02).Novos detalhes serão divulgados posteriormente. A íntegra da nº 182/2018 saiu no Diário Oficial dos Municípios do Piauí (DOM-PI), edição do dia 12 de novembro de 2018.