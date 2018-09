Concurso Prefeitura de Altos-PI: anunciados os locais da 2ª aplicação de provas

Simulado Agente Comunitário de Saúde

Simulado Técnico em Enfermagem

Simulado Agente de Endemias

Será considerado APROVADO ou CLASSIFICADO candidato que, ao final da prova objetiva, tiver feito, no mínimo: 60%(sessenta por cento) do total de pontos correspondentes ao conjunto das modalidades da prova escrita objetiva.

50% (cinquenta por cento) do total de pontos da prova de conhecimentos específicos.

Não zerar nenhuma das disciplinas que compõem a prova objetiva.

Será considerado CLASSIFICADO o candidato que constar numa posição que esteja em até 01 (uma) vez o número devaga prevista neste edital.

O candidato com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, na forma do disposto no parágrafo único do art. 27 da Leinº 10741/2003 (Estatuto do Idoso). No caso dos empatantes serem ambos abrangidos por este critério, prevalecerá omais idoso; O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Conhecimentos Específicos; O candidato que tiver obtido maior pontuação na prova de Língua Portuguesa; O candidato com a data de nascimento anterior a do empatante.

GABARITO E RESULTADO FINAL

A liberação do gabarito preliminar ocorrerá na data de 03/09/2018, ficando os dias 04 e 05/09/2018 reservados para interposição de recursos. O gabarito oficial sairá dia 28/09/2018 e resultado final do concurso é previsto para dia 11/12/2018.





É responsabilidade do candidato conferir a íntegra do edital e acompanhar possíveis mudanças em datas e demais itens.





VALIDADE

O concurso público terá validade para a convocação de 02 (dois) anos a contar da data de publicação de sua homologação,podendo ser prorrogado por igual período, a critério da Prefeitura Municipal de Altos - PI.

A Crescer Consultorias liberou nesta quarta-feira, 29, as listas de inscritos com locais da 2ª aplicação de prova para o concurso da Prefeitura de Altos, no Piauí. São convocados apenas os candidatos aos cargos de níveis fundamental e médio/técnico.A realização da prova objetiva é prevista para 02 de setembro de 2018, nos turnos manhã e tarde, nos horários marcados para 08h00 e 14h00, respectivamente. O candidato deve acessar os documentos disponibilizados pela organizadora e verificar local e horário da prova.O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência de 01 (uma) hora dohorário determinado para o início das provas, sendo que não serão admitidos nos locais de prova os candidatos que seapresentarem após o horário determinado para o início dos exames.http://www.crescerconcursos.com.br/concursos/116/concurso-prefeitura-municipal-de-altos-piA prova objetiva da 2ª aplicação será para os cargos de Auxiliar Administrativo, Agente de Combate a Endemias, Agente Comunitário de Saúde, Condutor do SAMU, Técnico em Enfermagem (SAMU), Atendente Consultório Dentário(ESF), Auxiliar de Enfermagem ESF eSaúde, Técnico em Raio X e Técnico Agrícola.Confira alguns simulados e teste seus conhecimentos:Outros simulados podem ser acessados neste link: https://www.concursonews.com/search/label/SimuladosO presente certame é composto de uma prova objetiva escrita que consta de 60 (sessenta) questões para todos os níveis,sendo prova de múltipla escolha com 04 (quatro) alternativas diferentes em que somente uma é correta, de carátereliminatório e classificatório, compatíveis com o nível de escolaridade.Será considerado APROVADO e CLASSIFICADO no concurso de Altos, o candidato que obtiver, cumulativamente:Ocorrendo empate quanto ao número de pontos obtidos, terá preferência, nesta ordem: