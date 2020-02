Concurso Nossa Senhora de Nazaré - PI: Prefeitura retifica edital

A Prefeitura de Nossa Senhora de Nazaré liberou edital de nº 001/2020 com o objetivo de preencher postos vagos do seu quadro de servidores. O documento passou por retificação quanto às etapas das provas: todos candidatos realizariam apenas uma prova objetiva, mas, com a mudança, os inscritos ao cargo de professor devem passar por uma segunda fase, de análise de títulos. Há outras mudanças no edital, as quais devem ser conferidas diretamente na página da organizadora.



Sob responsabilidade da empresa AV Moreira, o Concurso Nossa Senhora de Nazaré - PI contempla 28 vagas imediatas com remuneração entre R$ 1.039,00 e R$ 4.500,00. Este terá validade de um ano, sendo permitida a sua prorrogação por igual período. Tudo depende dos critérios adotados pela administração. As inscrições devem ser realizadas entre 21 de janeiro e 17 de fevereiro de 2020, no site da organizadora.