Concurso de Altos-PI deve ter recontagem de pontos, recomenda MPPI

O concurso da Prefeitura de Altos, no Piauí, deve ter recontagem de pontos para o cargo de Professor AEM, a recomendação é do Ministério Público do Piauí (MPPI). A íntegra do documento saiu no Diário Eletrônico do MPPI, edição desta segunda-feira, 19.De acordo com o Promotor Paulo Rubens Parente Rebouças, concede-se o prazo de 48 (quarenta e oito horas), contados do recebimento da Recomendação nº 08/2018, para resposta acerca das providênciastomadas para o cumprimento do recomendado.A empresa Crescer Consultorias é recomendada a promover para o cargo de Professor AEM a recontagem dos pontos de todos os candidatos em razão do excessivo número de questionamentos e de provimento de recursosem razão de falha na leitura dos cartões de gabarito, devendo promover o reprocessamento dos gabaritos àsemelhança do ocorrido no Concurso Público realizado pela Defensoria Pública-RS pela FCC e, em havendo divergência com relação a lista final,que anule o resultado publicado, promova nova lista divulgando o resultado e conceda novos prazos para entrega de títulos, divulgando no siteoficial da instituição que promoveu o reprocessamento e o resultado do reprocessamento.O documento completo pode ser acessado no http://aplicativos3.mppi.mp.br/consultadiariomp/publico/index.xhtml (19/11/2018 - Nº 293).